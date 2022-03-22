Криминална хроника Ямбол - 22.03.2022 г.

Клуб на инвалидите-Сливен преди 45 минути, брой четения: 38 Излъчване:преди 45 минути, брой четения: 38

Информационен бюлетин 22.03.2022 г.

В РУ-Тунджа е образувано досъдебно производство за управление на МПС след употреба на алкохол. На 21 март, около 21:05 часа, в село Окоп е спрян за проверка на лек автомобил „Опел Корса“, управляван от 34-годишен жител на Ямбол. При пробата на водача за употреба на алкохол, техническото средство е отчело стойност над 1,2 промила. Мъжът е задържан за срок до 24 часа. Работата по случая продължава.