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От 14 до 20 март, включително, са диагностицирани 200 болни с COVID – 19 в област Сливен

22 март 2022 18:00, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 34 минути, брой четения: 45
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От 14 до 20 март, включително, са диагностицирани 200 болни с COVID – 19 в област Сливен, съобщиха от Областния кризисен щаб. Сред тях са 21 учители и 14 ученици, лекар, медицинска сестра и рехабилитатор.

192 болни са излекувани.

Починаха петима пациенти с коронавирусни инфекции и придружаващи заболявания, четирима от тях не са били имунизирани. Щабът изказва съболезнования на семействата и близките.

255 са поставените дози ваксини през изминалата седмица. Общия брой на приложените дози е 90 993. Лицата със завършен имунизационен статус са 44 575.

Заболеваемостта в областта е 237,74 души на 100 000 лица от населението.

Сливенска област все още е далеч от епидемична ситуация по отношение на грипа, макар да има заболели от грип лица, от различни възрасти, по данни на РЗИ.

Снимка: Станимир Петков

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