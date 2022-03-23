Нарушено водоподаването на част от община Нова Загора

ВиК-Сливен преди 17 минути, брой четения: 16 Излъчване:преди 17 минути, брой четения: 16

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради авариен ремонт на магистрален водопровод на 23.03.2022г.(четвъртък) ще да бъде нарушено водоподаването от 08.00ч. до отстраняване на следните населени места от общ Нова Загора - гр.Нова Загора ,с. Стоил Войвода, с. Езеро, с. Загорци, с.Богданово, с. Любенец, с. Любенова махала, с. Млекарево, с. Бял Кладенец и с. Радецки

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.