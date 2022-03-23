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1943 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 45 от тях в Сливенско
1943 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 14820 теста, показват данните в Единната информационна система. 69,94% от новозаразените не са ваксинирани. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 1 128 089 като активните са 191 282.
Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 7, Бургас – 183, Варна – 184, Велико Търново – 74, Видин – 29, Враца – 22, Габрово – 26, Добрич – 50, Кърджали – 9, Кюстендил – 22, Ловеч – 28, Монтана – 20, Пазарджик – 19, Перник – 37, Плевен – 48, Пловдив – 146, Разград – 26, Русе – 51, Силистра – 59, Сливен – 45, Смолян – 18, София – 58, София (град) – 522, Стара Загора – 83, Търговище – 25, Хасково – 45, Шумен – 52, Ямбол – 55.
През изминалото денонощие са били излекувани 1305 души, а за целия период – 900 457.
В болница за лечение са настанени 2055 души, от които 236 са в интензивни отделения. 78,86% от 246 новопостъпили в болнично заведение не са били ваксинирани.
20 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 36350. От починалите през този период 80,00% не са били ваксинирани.
Към момента са поставени общо 4 338 642 дози ваксина срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 1797.
Снимка: Станимир Петков