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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Петя Първанова подава оставка като председател на Държавната агенция за бежанците

23 март 2022 11:35, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 21 минути, брой четения: 26
Петя Първанова

Петя Първанова подава оставка като председател на Държавната агенция за бежанците. Това потвърди самата тя пред БНТ.

По думите ѝ тази сутрин е повикана на разговор в Министерски съвет. По време на разговора е станало ясно, че съвместната работа не може да продължи.

Източник: БНТ
Снимка: Георги Димитров

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