Петя Първанова подава оставка като председател на Държавната агенция за бежанците

Клуб на инвалидите-Сливен преди 21 минути, брой четения: 26 Излъчване:преди 21 минути, брой четения: 26

Петя Първанова подава оставка като председател на Държавната агенция за бежанците. Това потвърди самата тя пред БНТ.

По думите ѝ тази сутрин е повикана на разговор в Министерски съвет. По време на разговора е станало ясно, че съвместната работа не може да продължи.