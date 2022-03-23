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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Военна техника ще се движи от Гърция към Учебния полигон „Ново село“

23 март 2022 11:42, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 14 минути, брой четения: 25
Военен автомобил

Военна техника ще се движи от Гърция към Учебния полигон „Ново село“, съобщават от военното министерство.

Автоколоната е заради участието във формирование от Сухопътните войски на Съединените щати при съвместната българо-американска подготовка „Joint Training“. Тя се провежда на учебния полигон „Ново село“.

От министерството предупреждават, че заради учението ще има и полети на вертолети от Румъния към учебния полигон и обратно. Това са планирани учения, уточняват от министерството.

Източник: БНТ

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