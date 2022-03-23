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Кога работим и почиваме по великденските и майските празници
Ако все още не сте направили планове за великденските и майските, пролетни празници – вижте кои са официално обявените в страната почивни дни в този период.
Официалните празници, които са почивни за България, са разписани и в сайта на Народното събрание.
За Великден се очертават четири почивни дни – 22 април (петък), 23 април (събота), 24 април (Великден) и 25 април (понеделник).
А през май ще почиваме няколко пъти за кратко.
Денят на труда (1 май) се пада в неделя, ще почиваме и в понеделник (2 май).
Само след 3 работни дни (3, 4 и 5 май) идва следващата почивка и тя е за Гергьовден. Тук се очертават 3 почивни дни 6 май (петък), 7 май (събота) и 8 май (неделя).
Ако си вземете отпуск само 3, 4 и 5 май и слеете, ще имате 1 пълна седмица за почивка.
Следващият почивен ден е на 24 май (вторник) - Денят на българската просвета и култура и на славянската писменост. Той е единствен.
Източник: https://dariknews.bg/novini/bylgariia/koga-rabotim-i-pochivame-po-velikdenskite-i-majskite-praznici-2304566
Снимка: Станимир Петков