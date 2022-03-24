1552 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 29 от тях в Сливенско

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 73 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 73

1552 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 13017 теста, показват данните в Единната информационна система. 67,85% от новозаразените не са ваксинирани. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 1 129 641 като активните са 191 254.

Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 6, Бургас – 98, Варна – 138, Велико Търново – 59, Видин – 26, Враца – 19, Габрово – 17, Добрич – 53, Кърджали – 5, Кюстендил – 9, Ловеч – 30, Монтана – 13, Пазарджик – 14, Перник – 23, Плевен – 35, Пловдив – 113, Разград – 25, Русе – 47, Силистра – 65, Сливен – 29, Смолян – 14, София – 32, София (град) – 455, Стара Загора – 52, Търговище – 27, Хасково – 58, Шумен – 46, Ямбол – 44.

През изминалото денонощие са били излекувани 1555 души, а за целия период – 902 012.

В болница за лечение са настанени 2025 души, от които 233 са в интензивни отделения. 79,26% от 188 новопостъпили в болнично заведение не са били ваксинирани.

25 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 36375. От починалите през този период 88,00% не са били ваксинирани.

Към момента са поставени общо 4 340 722 дози ваксина срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 2082.