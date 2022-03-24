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Васил Божков дава подробности за сигнала за изнудване

24 март 2022 09:46, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 25 минути, брой четения: 39
Васил Божков

Васил Божков ще даде днес повече подробности за сигнала за изнудване, подаден към европейските и българските власти, във видеоконферентна връзка от Дубай.

Разследваният за 19 престъпления бизнесмен твърди, че от 2017 г. до края на 2019 година е предал на бившия министър на финансите Владислав Горанов и на бившия премиер Бойко Борисов над 60 милиона лева през пиара на ГЕРБ Севделина Арнаудова.

По сигнала за изнудване преди седмица МВР задържа за 24 часа Борисов, Горанов и Арнаудова. Заради допуснати процесуални нарушения и липса на доказателства, прокуратурата отказа да им повдигне обвинение.

Тримата атакуваха в Административния съд - София град полицейското си задържане.

Източник: БНР
Снимка: БГНЕС

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