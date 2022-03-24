Васил Божков дава подробности за сигнала за изнудване

Клуб на инвалидите-Сливен преди 25 минути, брой четения: 39 Излъчване:преди 25 минути, брой четения: 39

Васил Божков ще даде днес повече подробности за сигнала за изнудване, подаден към европейските и българските власти, във видеоконферентна връзка от Дубай.

Разследваният за 19 престъпления бизнесмен твърди, че от 2017 г. до края на 2019 година е предал на бившия министър на финансите Владислав Горанов и на бившия премиер Бойко Борисов над 60 милиона лева през пиара на ГЕРБ Севделина Арнаудова.

По сигнала за изнудване преди седмица МВР задържа за 24 часа Борисов, Горанов и Арнаудова. Заради допуснати процесуални нарушения и липса на доказателства, прокуратурата отказа да им повдигне обвинение.

Тримата атакуваха в Административния съд - София град полицейското си задържане.