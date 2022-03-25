1424 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 35 от тях в Сливенско

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 71 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 71

1424 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 12829 теста, показват данните в Единната информационна система. 68,33% от новозаразените не са ваксинирани. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 1 131 065 като активните са 190 033.

Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 14, Бургас – 105, Варна – 137, Велико Търново – 59, Видин – 11, Враца – 16, Габрово – 17, Добрич – 41, Кърджали – 4, Кюстендил – 12, Ловеч – 13, Монтана – 18, Пазарджик – 28, Перник – 32, Плевен – 36, Пловдив – 105, Разград – 13, Русе – 48, Силистра – 42, Сливен – 35, Смолян – 11, София – 41, София (град) – 368, Стара Загора – 60, Търговище – 13, Хасково – 57, Шумен – 57, Ямбол – 31.

През изминалото денонощие са били излекувани 2624 души, а за целия период – 904 636.

В болница за лечение са настанени 2019 души, от които 241 са в интензивни отделения. 78,37% от 208 новопостъпили в болнично заведение не са били ваксинирани.

21 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 36396. От починалите през този период 85,71% не са били ваксинирани.

Към момента са поставени общо 4 342 510 дози ваксина срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 1789.