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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Откриване на процедура за провеждане на електронен търг за продажба на имот частна- държавна собственост

25 март 2022 10:16, Росица Николова (Областна администрация Сливен)
Излъчване: Област Сливен преди 21 минути, брой четения: 10

Заповед № РД-11-12-006 от 17.03.2022 г.

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Заповед № РД-11-12-006 от 17.03.2022 г. [58.1KB]

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