Премиерът Петков ще е домакин на среща на страните от НАТО в Югоизточна Европа

Клуб на инвалидите-Сливен преди 11 минути, брой четения: 32 Излъчване:преди 11 минути, брой четения: 32

Министър-председателят Кирил Петков ще бъде домакин на среща на държавните и правителствени ръководители на държави членки на НАТО в Югоизточна Европа, съобщават от правителствената пресслужба.

Форумът ще се състои на 28 март.