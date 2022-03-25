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Премиерът Петков ще е домакин на среща на страните от НАТО в Югоизточна Европа

25 март 2022 11:00, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 11 минути, брой четения: 32
НАТО

Министър-председателят Кирил Петков ще бъде домакин на среща на държавните и правителствени ръководители на държави членки на НАТО в Югоизточна Европа, съобщават от правителствената пресслужба.

Форумът ще се състои на 28 март.

Източник: БНР
Снимка: НАТО

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