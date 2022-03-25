Прекъсване на водоподаването в част от град Сливен

ВиК-Сливен преди 31 минути, брой четения: 20 Излъчване:преди 31 минути, брой четения: 20

Водоснабдяване и Канализация - Сливен“ ООД уведомява своите потребители че поради възникнала авария на захранващ водопровод от 13.30 ч. на 25.03.2022 г. -петък, до отстраняване ще бъде прекъснато вододоподаването в кварталите:''Клуцохор'' "Комлука", "Звездите", "Република", "Кольо Фичето", "Ново село", "Българка", "Сини камъни", Вилна зона - "Андреева чешма", Вилна зона - на изток от квартал "Сини камъни" и улиците, намиращи се на север от улица "Раковски"

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.