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Сливен. Новини от източника. Последни новини

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ ГЕОРГИ ГАНЧЕВ - ВЪЗПИТАНИК НА ХУМАНИТАРНА ГИМНАЗИЯ

25 март 2022 18:12, Дияна Костадинова (ПХГ "Дамян Дамянов")
Излъчване: ПХГ "Дамян Дамянов" преди 35 минути, брой четения: 15
Ганчев

Остават броени дни до честването на 25 - годишния юбилей на Профилирана хуманитарна гимназия "Дамян Дамянов", гр.Сливен. С поздрав към всички бивши и настоящи учители и ученици се включва Георги Ганчев, възпитаник на Хуманитарна гимназия.

https://youtu.be/TBsynXYtXp0

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