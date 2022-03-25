ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ ГЕОРГИ ГАНЧЕВ - ВЪЗПИТАНИК НА ХУМАНИТАРНА ГИМНАЗИЯ

ПХГ "Дамян Дамянов" преди 35 минути, брой четения: 15 Излъчване:преди 35 минути, брой четения: 15

Остават броени дни до честването на 25 - годишния юбилей на Профилирана хуманитарна гимназия "Дамян Дамянов", гр.Сливен. С поздрав към всички бивши и настоящи учители и ученици се включва Георги Ганчев, възпитаник на Хуманитарна гимназия.

https://youtu.be/TBsynXYtXp0