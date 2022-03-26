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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Стартираме уикенда със слънчево и топло пролетно време

26 март 2022 08:26, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 41
Времето за 26.03.2022 г.

Днес времето над страната ще бъде слънчево. Ще духа слаб вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще са предимно между 14° и 19°, в София 15°-16°.Това е прогнозата на НИМХ.

В планините също ще бъде слънчево. Ще духа умерен до силен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде 7-8°, на 2000 метра – около 0°.

Над Черноморието ще бъде слънчево. Максималните температури ще са 11°-13°. Температурата на морската вода е 5°-6°. Вълнението на морето ще бъде 2 бала.

В Сливен ще бъде слънчево и почти тихо. Минималната температура ще е 1°, а максималната 15°.

Снимка: Станимир Петков

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