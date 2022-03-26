Стартираме уикенда със слънчево и топло пролетно време

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 41 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 41

Днес времето над страната ще бъде слънчево. Ще духа слаб вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще са предимно между 14° и 19°, в София 15°-16°.Това е прогнозата на НИМХ.

В планините също ще бъде слънчево. Ще духа умерен до силен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде 7-8°, на 2000 метра – около 0°.

Над Черноморието ще бъде слънчево. Максималните температури ще са 11°-13°. Температурата на морската вода е 5°-6°. Вълнението на морето ще бъде 2 бала.

В Сливен ще бъде слънчево и почти тихо. Минималната температура ще е 1°, а максималната 15°.