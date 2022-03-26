Европейската прокуратура разследва девет български компании

Клуб на инвалидите-Сливен преди 38 минути, брой четения: 50 Излъчване:преди 38 минути, брой четения: 50

Европейската прокуратура разследва девет български фирми, заподозрени в измами с еврофондове, съобщиха от пресцентъра на институцията.

През седмицата са извършени 25 обиски в София, Перник и Монтана и са разпитани десет заподозрени - управители, собственици и представители на фирми, получили средства от ЕС по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност", която е насочена към малки и средни предприятия.

Те са заподозрени за участие в организирана престъпна група и за представяне на неистински документи и декларации с цел незаконно придобиване на средства. При обиските са иззети голямо количество документи, материали и оборудване, включително товарни автомобили, багери и друга техника, закупени с получените 6 млн. евро.