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Тази нощ преминахме към лятното часово време

27 март 2022 10:43, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 46
Тази нощ минахме към лятното часово време

Тази сутрин, точно в 3:00 часа след полунощ, отново сменихме зимното с лятно часово време. Ако сте пропуснали да го направите още снощи, превъртете стрелките с час напред.

Идеята да се премахне часовата смяна, която не влияе добре на здравето, все още остава само на хартия, припомня БНТ.

В България сменяме времето за 43-ти път.

Източник: БНТ
Снимка: Станимир Петков

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