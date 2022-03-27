Тази нощ преминахме към лятното часово време

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 46 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 46

Тази сутрин, точно в 3:00 часа след полунощ, отново сменихме зимното с лятно часово време. Ако сте пропуснали да го направите още снощи, превъртете стрелките с час напред.

Идеята да се премахне часовата смяна, която не влияе добре на здравето, все още остава само на хартия, припомня БНТ.

В България сменяме времето за 43-ти път.