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Сливен. Новини от източника. Последни новини
Днес затоплянето продължава, очаква ни слънчева неделя с температури до 22 градуса
Днес времето ще остане слънчево и топло. Временни увеличения на облачността, предимно средна и висока, ще има над североизточните райони. Преди обяд вятърът ще се ориентира северозапад, ще е до умерен, но бързо ще отслабне, в Източна България ще се ориентира от изток-югоизток. Максималните температури ще са между 17° и 22°, в София – около 19°, малко по-ниски по Черноморието. Това е прогнозата на НИМХ.
В планините ще бъде слънчево и топло. Ще духа умерен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 11°, на 2000 метра – около 3°.
По Черноморието ще бъде слънчево с временни увеличения на облачността. Максималните температури ще са 13°-16°. Температурата на морската вода е 6°-7°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.
В Сливен ще бъде слънчево и почти тихо. Минималната температура ще е 4°, а максималната 20°.
Снимка: Станимир Петков