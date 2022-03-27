Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

През изминалото денонощие в България са регистрирани 704 заразени с коронавирус

27 март 2022 11:07, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 37 минути, брой четения: 44
Тест за коронавирус

704 са новите случаи на зараза с COVID-19 за последното денонощие в България при направени 7385 теста (9,53 процента), показват данните на Единния информационен портал.

Починалите за последното денонощие са 4. Новонастанените в болници са 83. В интензивни отделения се намират 241 души, а общо хоспитализираните са 2045.

Активните случаи на зараза са 189 422, а излекуваните са 482.

Поставени са 512 ваксинни дози.

Снимка: Станимир Петков

« предишнаследваща »


 