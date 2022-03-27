През изминалото денонощие в България са регистрирани 704 заразени с коронавирус

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704 са новите случаи на зараза с COVID-19 за последното денонощие в България при направени 7385 теста (9,53 процента), показват данните на Единния информационен портал.

Починалите за последното денонощие са 4. Новонастанените в болници са 83. В интензивни отделения се намират 241 души, а общо хоспитализираните са 2045.

Активните случаи на зараза са 189 422, а излекуваните са 482.

Поставени са 512 ваксинни дози.