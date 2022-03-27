Почина светският хроникьор Любомир Милчев-Денди

Клуб на инвалидите-Сливен преди 36 минути, брой четения: 33 Излъчване:преди 36 минути, брой четения: 33

Светският хроникьор Любомир Милчев-Денди е починал. Той е издъхнал в 06:30 часа днес в столичната болница „Света Анна“.

Припомняме, че на 17 февруари Денди беше намерен в безсъзнание в дома си. Първоначално се предполагаше, че е бил пребит, а от полицията разследват опит за убийство. На по-късен етап се появи и версията, че се е наранил при падане.

Денди беше настанен в много тежко състояние в Окръжна болница, където медиците не даваха големи надежди за възстановяването му.