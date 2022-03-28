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Бойко Борисов на разпит в прокуратурата
Бившият премиер и настоящ лидер на ГЕРБ Бойко Борисов на разпит в Софийската градска прокуратура.
Той получи призовка да се яви днес като свидетел по разследването за изнудване на бизнесмена Васил Божков.
Дотук се стигна, след като на 17 март Борисов, пиарката му Севделина Арнаудова и бившият финансов министър Владислав Горанов бяха задържани за 24 часа от МВР и освободени без повдигнати обвинения, припомня NOVA.
След това от прокуратурата обявиха, че започват разследването наново, тъй като МВР го опорочило.
Освен Борисов повторно разпитани ще бъдат Горанов, Арнаудова и премиерът Кирил Петков.
Източник: NOVA
Снимка: БГНЕС