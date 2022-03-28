Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Бойко Борисов на разпит в прокуратурата

28 март 2022 08:52, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 20 минути, брой четения: 29
Бойко Борисов

Бившият премиер и настоящ лидер на ГЕРБ Бойко Борисов на разпит в Софийската градска прокуратура.

Той получи призовка да се яви днес като свидетел по разследването за изнудване на бизнесмена Васил Божков.

Дотук се стигна, след като на 17 март Борисов, пиарката му Севделина Арнаудова и бившият финансов министър Владислав Горанов бяха задържани за 24 часа от МВР и освободени без повдигнати обвинения, припомня NOVA.

След това от прокуратурата обявиха, че започват разследването наново, тъй като МВР го опорочило.

Освен Борисов повторно разпитани ще бъдат Горанов, Арнаудова и премиерът Кирил Петков.

Източник: NOVA
Снимка: БГНЕС

« предишнаследваща »


 