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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Сливен, кратки вечерни новини, 28.03.2022 г., понеделник

28 март 2022 15:49, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Туида Нюз преди 17 минути, брой четения: 23
Сливен

На 26 март 2022 г. в СУ „Константин Константинов“ – Сливен се проведе регионалното състезание Spelling Bee.

Трима пострадали при катастрофи през почивните дни са приети в МБАЛ "Д-р Иван Селимински"-Сливен.

На 26 и 27 март 2022 г. в Сливен се проведе Третия национален форум по дентална медицина.

На 26 март в Сливен бе отбелязан Денят на Тракия от Тракийско дружество “ТРАКИЯ – СЛИВЕН“.

Заместник-министърът на земеделието Иван Христанов обсъди на среща в събота със земеделци от Сливен, Нова Загора, Котел и Твърдица възможностите за подкрепа и финансиране на земеделските производители, предложенията и идеите за развитието на бранша.

На 47 години рано в неделя сутрин в сливенската болница почина големият български патриот Валентин Велев – той бе блъснат от Мерцедес в района на новия битак в Сливен преди 8 дни и бе приет в спешното отделение на лечебното заведение в изключително тежко състояние.

Над 15 000 декара гори са спасени от екипи на РС ПБЗН в Сливен, Твърдица и Котел.

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