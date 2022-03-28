ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ ЕВА ВЕСЕЛИНОВА - ВЪЗПИТАНИЧКА НА ХУМАНИТАРНА ГИМНАЗИЯ

ПХГ "Дамян Дамянов" преди 42 минути, брой четения: 53 Излъчване:преди 42 минути, брой четения: 53

Остават броени дни до празничния концерт на 31 март в зала Сливен, по случай 25 години Хуманитарна гимназия "Дамян Дамянов", гр. Сливен. Към поздравленията се присъединява и познатата от малкия екран - Ева Веселинова, възпитаничка на гиманията. Приятно гледане!

https://youtu.be/SNWBe0L1sQY