Прекъсване водоподаването в района на ул."Михаил Чайковски"

ВиК-Сливен преди 43 минути, брой четения: 28 Излъчване:преди 43 минути, брой четения: 28

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 29.03.2022г.(вторник) до 15.00 ч. е прекъснато водоподаването в района на ул." Михаил Чайковски".

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.