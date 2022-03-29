Прекъсване водоподаването в кв.''Речица''

ВиК-Сливен преди 22 минути, брой четения: 18 Излъчване:преди 22 минути, брой четения: 18

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт днес вторник) 29.03.2022г. е прекъснато водоподаването на кв. "Речица" от 09:30ч. до 13:00ч.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.