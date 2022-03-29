ПРИКАЗНО ВЪЛШЕБСТВО

СУ "Й. Йовков" (X) преди около 1 час, брой четения: 16 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 16

Учениците от 2. "А" и 2. "Б" клас също се включиха в инициативата организирана от Регионална библиотека "Сава Доброплодни" и се потопиха в приказния свят на Ангел Каралийчев.

С интерес, вълнение и любопитство гледаха театрални постановки по любими детски приказки.

Заредени с положителни емоции и добро настроение обещаха да се върнат отново.....

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