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ПРИКАЗНО ВЪЛШЕБСТВО

29 март 2022 15:17, Невелина Кикьова (X СОУ )
Излъчване: СУ "Й. Йовков" (X) преди около 1 час, брой четения: 16
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Учениците от 2. "А" и 2. "Б" клас също се включиха в инициативата организирана от Регионална библиотека "Сава Доброплодни" и се потопиха в приказния свят на Ангел Каралийчев.

С интерес, вълнение и любопитство гледаха театрални постановки по любими детски приказки.

Заредени с положителни емоции и добро настроение обещаха да се върнат отново.....

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