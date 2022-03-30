Нарушено водоподаване на с.Чинтулово

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 21 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 21

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради възникнала авария на ПС Чинтулово днес (сряда) 30.03.2022г. до отстраняване на аварията ще бъде нарушено водоподаването на с.Чинтулово.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.