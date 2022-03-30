Опознаваме родния край

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ОУ "Е. Багряна" (XII) преди 45 минути, брой четения: 20 Излъчване:преди 45 минути, брой четения: 20

Няма как да живееш в „градът на стоте войводи“ и да не знаеш кой е Хаджи Димитър! Желанието да научат повече за живота и делото на славния войвода, отведе учениците от 2. б клас в къщата-музей „Хаджи Димитър“. Второкласниците с голям интерес разгледаха къщата, в която е роден този велик българин. Традиционният интериор на стаите от 18 в., както и експозицията за войводите Хаджи Димитър и Стефан Караджа впечатлиха малките ученици.

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