Прекъсване на водоподаването в с. Крушари

ВиК-Сливен преди 7 минути, брой четения: 4 Излъчване:преди 7 минути, брой четения: 4

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт днес (Четвъртък) 31.03.2022г. е прекъснато водоподаването на с. Крушари от 10.00ч. до 16:30ч.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.