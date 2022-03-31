Криминална хроника Ямбол - 31.03.2022 г.

Клуб на инвалидите-Сливен преди 13 минути, брой четения: 31 Излъчване:преди 13 минути, брой четения: 31

Информационен бюлетин 31.03.2022 г.

За броени часове ямболски полицаи задържаха извършител на грабеж. Вчера в полицията постъпил сигнал, че към 17:30 часа, на ул.“Дружба“ в областния град, е нападнат 58-годишен мъж. Нападателят използвал сила – нанасяйки удари с юмруци и ритници за да отнел сумата от 50 лева. В резултат на проведените незабавни издирвателни мероприятия е установен и задържан за срок от 24 часа извършителят на деянието - 33-годишен местен жител. Работата по случая продължава в рамките на образуваното досъдебно производство.