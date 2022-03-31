Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Кирил Петков: Законността се връща в България

31 март 2022 11:19, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 8 минути, брой четения: 25
Премиерът Кирил Петков даде изявление пред медиите след извънредно заседание на МС - 28 февруари 2022 г.

Законността се връща в България - така министър-председателят Кирил Петков се обърна към служителите на МВР преди годишния отчет на Главна дирекция „Национална полиция“.

„Имаме още много работа обаче. Аз вече вярвам абсолютно, че е възможно и това, което вашите колеги демонстрираха през последните няколко седмици ни показа, че страхът е изостанал. Оттук нататък законността е на преден ред“.

Източник: БНР
Снимка: БГНЕС

« предишнаследваща »


 