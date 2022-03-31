Кирил Петков: Законността се връща в България

Клуб на инвалидите-Сливен преди 8 минути, брой четения: 25 Излъчване:преди 8 минути, брой четения: 25

Законността се връща в България - така министър-председателят Кирил Петков се обърна към служителите на МВР преди годишния отчет на Главна дирекция „Национална полиция“.

„Имаме още много работа обаче. Аз вече вярвам абсолютно, че е възможно и това, което вашите колеги демонстрираха през последните няколко седмици ни показа, че страхът е изостанал. Оттук нататък законността е на преден ред“.