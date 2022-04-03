Прекъсване водоподаването на част от гр.Твърдица

ВиК-Сливен преди 7 минути, брой четения: 4 Излъчване:преди 7 минути, брой четения: 4

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт днес (неделя) 03.04.2022г. до отстраняване ще бъде прекъснато водоподаването на кв.Козарево.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.