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Информационен бюлетин на ОД МВР - Сливен за 05.04.2022 г.

05 април 2022 09:24, Людмила Калъпчиева
Излъчване: Туида Нюз преди около 1 час, брой четения: 39
ОД МВР - Сливен

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ЗА ВЪЗНИКНАЛИТЕ ПРОИЗШЕСТВИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – СЛИВЕН

За времето от 06,00 часа на 04.04.2022 г. до 06,00 часа на 05.04.2022 г.

 

Нова Загора: Притежание на наркотици и незаконни боеприпаси са установили полицейски служители при проверка в частен имот в село Еленово. На 4 април от имот, обитаван от мъж на 44 години, криминалисти на РУ-Нова Загора са иззели растения от рода на конопа и различни по вид боеприпаси, без надлежно разрешително. Собственикът е задържан за срок от 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.

 

Пожарна безопасност и защита на населението

 

Екипи на РДПБЗН-Сливен са се отзовали на 3 сигнала за произшествия през изминалото денонощие. Оказана е техническа помощ от екип на РСПБЗН-Сливен. Гасени са пожари в сухи треви с село малко Чочовени и контейнер за битови отпадъци в Твърдица.

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