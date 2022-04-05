Информационен бюлетин на ОД МВР - Сливен за 05.04.2022 г.

Туида Нюз преди около 1 час, брой четения: 39 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 39

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ЗА ВЪЗНИКНАЛИТЕ ПРОИЗШЕСТВИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – СЛИВЕН

За времето от 06,00 часа на 04.04.2022 г. до 06,00 часа на 05.04.2022 г.

Нова Загора: Притежание на наркотици и незаконни боеприпаси са установили полицейски служители при проверка в частен имот в село Еленово. На 4 април от имот, обитаван от мъж на 44 години, криминалисти на РУ-Нова Загора са иззели растения от рода на конопа и различни по вид боеприпаси, без надлежно разрешително. Собственикът е задържан за срок от 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.

Пожарна безопасност и защита на населението

Екипи на РДПБЗН-Сливен са се отзовали на 3 сигнала за произшествия през изминалото денонощие. Оказана е техническа помощ от екип на РСПБЗН-Сливен. Гасени са пожари в сухи треви с село малко Чочовени и контейнер за битови отпадъци в Твърдица.