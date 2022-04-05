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Сливен. Новини от източника. Последни новини
Криминална хроника Сливен - 05.04.2022 г.
ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН: За времето от 06:00 часа на 04.04.2022 г. до 06:00 часа на 05.04.2022 г.
Нова Загора: Притежание на наркотици и незаконни боеприпаси са установили полицейски служители при проверка в частен имот в село Еленово. На 4 април от имот, обитаван от мъж на 44 години, криминалисти на РУ-Нова Загора са иззели растения от рода на конопа и различни по вид боеприпаси, без надлежно разрешително. Собственикът е задържан за срок от 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.
Пожарна безопасност и защита на населението
Екипи на РДПБЗН-Сливен са се отзовали на 3 сигнала за произшествия през изминалото денонощие. Оказана е техническа помощ от екип на РСПБЗН-Сливен. Гасени са пожари в сухи треви с село малко Чочовени и контейнер за битови отпадъци в Твърдица.
ОД-МВР-Сливен
Снимка: Станимир Петков