Рим - Сливен организира семейно - образователна работилница „Писани яйца“

Регион.Ист.Музей-Сливен преди 29 минути, брой четения: 21 Излъчване:преди 29 минути, брой четения: 21

Какво е писано великденско яйце – това може да научи всеки, който посети семейно - образователна работилница „Писани яйца“

НА 16.04.2022 г

ОТ 10.00 ч. – 13.00 ч

В сградата на РИМ Сливен бул.“Цар Освободител“ №18

Заповядайте заедно да изпишем яйца по стара восъчна техника.

С предварително записване на тел: 087 999 1208 Маринова – музеен педагог

Такса за едно дете с придружител е 10.00 лв. В таксата са включени: материали, кратко видео за „Великден“ и входна такса. Всеки участник ще може да отнесе със себе си нарисувания от него образец и да разгледа експозицията в музея.