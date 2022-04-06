Съобщение за спиране на топлоподаването

Топлофикация-Сливен преди 26 минути, брой четения: 24 Излъчване:преди 26 минути, брой четения: 24

Уважаеми клиенти,

поради ремонт по топлопреносната мрежа ще бъде спряно топлоподаването в кв. Дружба - блок 2, 6, 7 и ДГ Еделвайс от 9,30ч до 16,30ч.

Ръководството се извинява за неудобството!