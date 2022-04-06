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Съобщение за спиране на топлоподаването

06 април 2022 09:02, Василена Влаева (Топлофикация - Сливен - инж. Ангел Ангелов ЕАД)
Излъчване: Топлофикация-Сливен преди 26 минути, брой четения: 24
spirane06.04.22

Уважаеми клиенти,

поради ремонт по топлопреносната мрежа ще бъде спряно топлоподаването в кв. Дружба - блок 2, 6, 7 и ДГ Еделвайс от 9,30ч до 16,30ч.

Ръководството се извинява за неудобството!

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