Криминална хроника Ямбол - 06.04.2022 г.

Клуб на инвалидите-Сливен преди 35 минути, брой четения: 33 Излъчване:преди 35 минути, брой четения: 33

Информационен бюлетин 06.04.2022 г.

Служители на РУ-Ямбол разследват кражба от търговски обект в града. Вчера в полицията постъпил сигнал, че в ранните часове на 6 април, след взлом на прозорец от кафене, ул. „Г. С. Раковски” са отнети около 800 лева и 20 кутии цигари от различни марки. На местопроизшествието е извършен оглед от дежурна оперативна група. Работата по случая продължава.