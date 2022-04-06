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Криминална хроника Ямбол - 06.04.2022 г.

06 април 2022 12:25, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 35 минути, брой четения: 33
Полиция Ямбол

Информационен бюлетин 06.04.2022 г.

 

Служители на РУ-Ямбол разследват кражба от търговски обект в града. Вчера в полицията постъпил сигнал, че в ранните часове на 6 април, след взлом на прозорец от кафене, ул. „Г. С. Раковски” са отнети около 800 лева и 20 кутии цигари от различни марки. На местопроизшествието е извършен оглед от дежурна оперативна група. Работата по случая продължава.

ОД-МВР-Ямбол
Снимка: Интернет

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