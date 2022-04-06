Прекъсване на водоподаването в кв. Речица

ВиК-Сливен преди 24 минути, брой четения: 15 Излъчване:преди 24 минути, брой четения: 15

Днес 06.04 /сряда/ поради авария на ул. Горска е прекъснато водоподаването в кв. Речица до 18.00ч. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.