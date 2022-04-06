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Мъж получи пет години затвор, опитал да продаде на килограм марихуана
По обвинителен акт на Окръжна прокуратура-Сливен бе наложено наказание от пет години лишаване от свобода спрямо Н.Н. Той е подсъдим за това, че противозаконно държал с цел разпространение високорисково наркотично вещество - 1094 грама марихуана. Престъплението е осъществено на 03.11.2020 г. в гр. Сливен. То е квалифицирано по чл.354а, ал.1 от НК.
По време на разследването е установено, че обвиняемият е направил опит да продаде посоченото наркотично вещество. Той е установен и задържан от полицейските служители по време на опита за разпространение. Общата стойност на марихуаната възлиза на 6565 лева по цени на съдопроизводството.
Наказанието трябва да бъде изтърпяно при първоначален „строг“ режим в затвор. По отношение на Н.Н. е наложена и глоба в размер на 12 000 лева.
Присъдата на Окръжен съд-Сливен подлежи на обжалване пред Апелативен съд -Бургас.
Източник: Радио/TV 999
Снимка: Станимир Петков