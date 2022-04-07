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Плик с патрон и заплаха с убийство срещу магистрат от спецпрокуратурата
Софийска районна прокуратура (СРП) образува досъдебно производство по постъпил сигнал за системно следене и закана с убийство на магистрат от Специализирана прокуратура.
На 6 април в София в служебния кабинет на магистрата в шкаф, съдържащ канцеларски и други работни материали, е установено наличието на хартиен плик, адресиран лично до прокурора, без посочен подател.
В плика са открити един патрон, калибър 9х19 мм, както и няколко хартиени бележки, представляващи изрезки на отделни думи, сред които „кръв“ и „информиран“, както и името на чужда държава и болнично заведение в столицата.
По случая е образувано досъдебно производство.
Разследването е възложено незабавно на следовател от Софийска градска прокуратура.
Малко по-късно днес в Съдебната палата в София говорителят на главния прокурор Сийка Милева ще даде повече подробности по случая.
Източник: https://dariknews.bg/novini/bylgariia/plik-s-patron-i-zaplaha-s-ubijstvo-sreshtu-magistrat-ot-specprokuraturata-2306455
Снимка: pixabay.com