Плик с патрон и заплаха с убийство срещу магистрат от спецпрокуратурата

Клуб на инвалидите-Сливен преди 32 минути, брой четения: 41 Излъчване:преди 32 минути, брой четения: 41

Софийска районна прокуратура (СРП) образува досъдебно производство по постъпил сигнал за системно следене и закана с убийство на магистрат от Специализирана прокуратура.

На 6 април в София в служебния кабинет на магистрата в шкаф, съдържащ канцеларски и други работни материали, е установено наличието на хартиен плик, адресиран лично до прокурора, без посочен подател.

В плика са открити един патрон, калибър 9х19 мм, както и няколко хартиени бележки, представляващи изрезки на отделни думи, сред които „кръв“ и „информиран“, както и името на чужда държава и болнично заведение в столицата.

По случая е образувано досъдебно производство.

Разследването е възложено незабавно на следовател от Софийска градска прокуратура.

Малко по-късно днес в Съдебната палата в София говорителят на главния прокурор Сийка Милева ще даде повече подробности по случая.