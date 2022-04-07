Прекъсване водоподаването на част от кв. Даме Груев

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 29 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 29

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт днес (четвъртък) 07.04.2022г. ще бъде прекъснато водоподаването на част от кв."Даме Груев"–източната част до отстраняване.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.