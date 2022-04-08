Прекъсване водоподаването в кв.''Речица''

ВиК-Сливен преди 8 минути, брой четения: 7 Излъчване:преди 8 минути, брой четения: 7

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради възникнала авария на ул. Горска от 08.00 ч. на 08.04.2022г.(петък) до отстраняване на аварията е прекъснато водоподаването на кв. ''Речица''.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.