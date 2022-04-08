Криминална хроника Ямбол - 08.04.2022 г.

Клуб на инвалидите-Сливен преди 35 минути, брой четения: 45 Излъчване:преди 35 минути, брой четения: 45

Информационен бюлетин 08.04.2022 г.

Служители от ОДМВР-Ямбол иззеха стоки, продавани като оригинални. Специализираната полицейска операция за противодействие на разпространението на стоки от защитени търговски марки без съгласието на притежателя на изключителното право е проведена вчера в областния град от служители на сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ при ОДМВР-Ямбол. В хода на полицейските действия, в а търговски обект, са установени и иззети общо над 280 различни спортни стоки, носещи търговски марки и знак, за които търговците не са представили документи за произход. Работата по случая продължава.