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Криминална хроника Ямбол - 08.04.2022 г.

08 април 2022 11:52, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 35 минути, брой четения: 45
Полиция Ямбол

Информационен бюлетин 08.04.2022 г.

 

Служители от ОДМВР-Ямбол иззеха стоки, продавани като оригинални. Специализираната полицейска операция за противодействие на разпространението на стоки от защитени търговски марки без съгласието на притежателя на изключителното право е проведена вчера в областния град от служители на сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ при ОДМВР-Ямбол. В хода на полицейските действия, в а търговски обект, са установени и иззети общо над 280 различни спортни стоки, носещи търговски марки и знак, за които търговците не са представили документи за произход. Работата по случая продължава.

ОД-МВР-Ямбол
Снимка: Интернет

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