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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Прекъсване водоподаването в с. Злати Войвода

08 април 2022 11:57, Диспечер (ВиК Сливен)
Излъчване: ВиК-Сливен преди 31 минути, брой четения: 27

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт днес /Петък/ 08.04.2022г. ще бъде прекъснато водоподаването в село Злати Войвода от 12:00ч. до 16:00ч.

 

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

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