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Почина певецът Даниел Димитров от Ice Cream

08 април 2022 20:14, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 60
Свещ

Почина певецът Даниел Димитров-Ice, част от известната българска група Ice Cream. Тъжната вест съобщи певицата Мариана Попова в профила във Facebook.

"Сбогом Дани, не можахме да довършим песента си, но вярвам, че там в небесната компания ще сътворите любов", написа тя.

Поклонението ще бъде във вторник от 10:30 часа на централните Софийски гробища.

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