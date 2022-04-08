Почина певецът Даниел Димитров от Ice Cream

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 60 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 60

Почина певецът Даниел Димитров-Ice, част от известната българска група Ice Cream. Тъжната вест съобщи певицата Мариана Попова в профила във Facebook.

"Сбогом Дани, не можахме да довършим песента си, но вярвам, че там в небесната компания ще сътворите любов", написа тя.

Поклонението ще бъде във вторник от 10:30 часа на централните Софийски гробища.