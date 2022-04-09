Украинският омбудсман: Руски войници в Буча са изнасилвали малолетни

Клуб на инвалидите-Сливен преди 15 минути, брой четения: 33 Излъчване:преди 15 минути, брой четения: 33

Руски войници са изнасилили малолетни в Буча, заяви комисарят по човешките права към украинския парламент Людмила Денисова, цитирана от ДПА.

Момиче на възраст 14 години от града близо до столицата Киев е бременно, след като било изнасилено от петима мъже, написа Денисова в свой пост във "Фейсбук".

По нейна информация 11-годишно момче от Буча също е било изнасилено, а майка му била принудена да гледа.

По нейна информация 11-годишно момче от Буча също е било изнасилено, а майка му била принудена да гледа.

ДПА отбелязва, че не е успяла да потвърди тази информация от независими източници.

Денисова призова ООН да разследва тези и други твърдения за военни престъпления.

Началникът на военната администрация в Кривой Рог Олександър Вилкул също съобщи за изнасилени украински цивилни. Той спомена за 78-годишна жена в Херсонска област и 16-годишно бременно момиче.