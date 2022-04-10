Градушка с пороен дъжд паднаха в Сливен

Клуб на инвалидите-Сливен преди 21 минути, брой четения: 44 Излъчване:преди 21 минути, брой четения: 44

Градушка с пороен дъжд, придружени със силен вятър, паднаха за кратко време в Сливен. Градушката с големина на лешник покри за минути земята, като все още не се е разтопила.

Улици бяха наводнени, а в социалните мрежи граждани в центъра сигнализираха за запушени шахти.

В оперативния център за защита на населението няма постъпили сигнали за причинени щети.

Силна градушка е паднала и в местността Карандила в планината край Сливен.

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