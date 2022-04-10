Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Земетресение разлюля района на Провадия

10 април 2022 20:23, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 9 минути, брой четения: 25
Земетресение

Земетресение с магнитуд 3.3 тази вечер в района на Провадия, област Варна.

Трусът е бил е регистриран в 18:19 часа българско време и е бил усетен в град Провадия и околните населени места, съобщиха от Националния институт по геофизика, геодезия и география към БАН.

Земетресението е вторичен трус от серията, която се наблюдава след събитието труса от 4 април с магнитуд 3 по Рихтер.

Източник: https://dariknews.bg/regioni/varna/zemetresenie-razliulia-rajona-na-provadiia-2306804
Снимка: Станимир Петков

« предишна


 