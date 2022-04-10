Земетресение разлюля района на Провадия

Клуб на инвалидите-Сливен преди 9 минути, брой четения: 25 Излъчване:преди 9 минути, брой четения: 25

Земетресение с магнитуд 3.3 тази вечер в района на Провадия, област Варна.

Трусът е бил е регистриран в 18:19 часа българско време и е бил усетен в град Провадия и околните населени места, съобщиха от Националния институт по геофизика, геодезия и география към БАН.

Земетресението е вторичен трус от серията, която се наблюдава след събитието труса от 4 април с магнитуд 3 по Рихтер.