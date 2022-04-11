Прекъсване водоподаването на гр.Нова Загора

ВиК-Сливен преди 10 минути, брой четения: 10 Излъчване:преди 10 минути, брой четения: 10

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт днес (понеделник) 11.04.2022г. е прекъснато водоподаването на гр.Нова Загора от 09.00 до 14:00ч.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.