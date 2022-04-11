321 са новите случаи на коронавирус, 8 са починалите

Клуб на инвалидите-Сливен преди 33 минути, брой четения: 41 Излъчване:преди 33 минути, брой четения: 41

321 са новите случаи на коронавирус у нас за последните 24 часа. Положителни са 6,4% от направените 4 143 теста, показват актуализираните данни на Единния информационен портал към полунощ.

Най-много са новите случаи в:

София - 118

област Варна - 22

областите Шумен и Пазарджик - с по 11 новоинфектирани.

В болница се лекуват 1252 души; 136 са в интензивно отделение.

Като излекувани за 24 часа са отчетени 224 души, починали са 8.

През последното денонощие са били поставени 121 дози ваксини. Общият брой на хората със завършен ваксинационен цикъл у нас вече е 2 052 220 души.